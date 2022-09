Siemens Gamesa sluit fabriek in Tanger, 600 ontslagen

Siemens Gamesa gaat de fabriek in Tanger sluiten, daardoor raken 600 mensen hun baan kwijt.

De Duits-Spaanse fabrikant van windturbines sluit de fabriek om kosten te besparen, meldt het bedrijf donderdag.

De Siemens Gamesa-fabriek werd in oktober 2017 geopend in het Noord-Marokkaanse Tanger. De specialist in bladen en windturbines investeerde 1,1 miljard DH (€ 100 miljoen) in de ultramoderne productiefaciliteit en leverde 600 banen op.

