Royal Air Maroc onthult nieuwe uniformen, menu's en diensten aan boord

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) ondergaat een facelift en heeft onlangs de nieuwe uniformen, menu's en diensten aan boord gepresenteerd.

RAM presenteerde donderdag in Casablanca de nieuwe uniformen voor cabinepersoneel, gastvrouwen, stewards, cockpitpersoneel, piloten en grondpersoneel.

De nieuwe uniformen combineren "decoratieve mozaïekpatronen met heldere en warme tinten" die volgens RAM-CEO Hamid Addou kenmerkend zijn voor de Marokkaanse en Afrikaanse cultuur. De presentatie van de nieuwe uniformen is een belangrijk evenement voor het bedrijf dat zich de laatste tijd sterk maakt voor vernieuwing.

RAM spreekt van een volledig vernieuwd cateringaanbod en cabinediensten. De grootste verandering in het cateringaanbod is de komst van een derde optie in economy class. Klanten kunnen straks op korteafstandsvluchten kiezen voor een vegetarische optie en in businessclass biedt RAM straks ook à-la-cartemaaltijden.



Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de vliegtuigen van het bedrijf. In de cabine moeten nieuwe kleuren zorgen voor een harmonieuze vliegervaring.

Het IFE-aanbod (In-Flight Entertainment) is gediversifieerd en de keuzeopties zijn verruimd met de introductie van nieuwe Marokkaanse films.

