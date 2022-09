Israël benoemt nieuwe gezant voor Marokko

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuwe gezant benoemd voor het leiden van de diplomatieke missie van Israël in Marokko.

Alona Fisher-Kamm heeft nu de leiding over het Israëlische verbindingskantoor in Rabat.

Fisher-Kamm was voorheen de Israëlische ambassadeur in Servië en de niet-ingezeten ambassadeur in Montenegro. De man die voorheen de regie voerde over het liaison office werd vorige week teruggeroepen naar Tel Aviv na aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag.

Govrin zou zich op meerdere vlakken hebben misdragen. Vrouwelijke medewerkers van het hotel waar Govrin meer dan tien maanden verbleef beschuldigen de Israëlische diplomaat van seksueel overschrijdend gedrag.



Ook zou hij een aantal keer aangeschoten op het werk zijn verschenen, neemt hij conflicten op de werkvloer niet serieus en heeft hij meermaals nagelaten om geschenken aan Israël te melden bij de autoriteiten in Tel Aviv.

Govrin reageerde eerder deze week op de aantijgingen en ontkende alle betrokkenheid. Hij beschuldigde de hoofdbeveiliger van het verbindingskantoor in Rabat er van de aantijgingen te hebben verzonnen.

