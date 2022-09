Beveiliging Amalia en Rutte opgeschroefd na aanwijzingen aanslagplannen Mocro Maffia

De veiligheidsmaatregelen rondom premier Mark Rutte en prinses Amalia zijn aanzienlijk opgeschroefd.

De twee zouden voorkomen in communicatie van de georganiseerde misdaad, die mogelijk wijst op plannen voor een aanslag of ontvoering, meldt De Telegraaf.

De politie en het Openbaar Ministerie doen geen uitlatingen over de kwestie maar volgens de krant woont prinses Amalia niet in haar studentenhuis in Amsterdam, in afwachting van verder onderzoek. Ook de Rijksvoorlichtingsdienst wil er niets over kwijt.

Communicatie Mohammed B. en Taghi

Volgens De Telegraaf is justitie bezorgd over contact tussen Ridouan Taghi en Mohammed B, die tot levenslang is veroordeeld voor de moord op Theo van Gogh in 2004. De twee mannen sturen elkaar brieven, bevestigt Taghi's detentieadvocaat Thomas van der Horst.



Van Mohammed B. is bekend dat hij al eerder brieven met Koranteksten aan medegedetineerden schreef. Justitie zou zich al langere tijd over de brieven van Taghi en Mohammed B. buigen, maar niet weten of ze puur religieus zijn, of dat het versleutelde berichten betreft.

Taghi ontkent de aantijgingen, reageert advocaat Van der Horst. De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar zijn cliënt vastzit, ziet volgens hem streng toe op de post. Als sprake zou zijn van geheime boodschappen, zou de EBI de verzending van de brieven weigeren, stelt de advocaat.



"Brieven van of aan Mohammed B. zijn niet geweigerd.". Bovendien is het contact tussen de twee mannen volgens Van der Horst niet intensief. "Het aantal brieven in ruim één jaar is op twee handen te tellen, waarvan slechts vier van mijn cliënt."

EBI

Taghi en Mohammed B. kennen elkaar uit de EBI, waar Mohammed B. bijvoorbeeld weleens voor Taghi zou koken. In september 2021 werd Mohammed B. overgeplaatst naar de terrorismeafdeling van De Schie in Rotterdam. Daarna zouden de twee zijn gestart met de briefwisseling.

Opsporingsinstanties vrezen voor het scenario dat Taghi steun zoekt bij Mohammed B. Een bron dicht bij het onderzoek zegt tegen De Telegraaf: "Wat beide mannen bindt: haat tegen de overheid."

© ANP/NOS 2022