Advocaat Taghi: beschuldigingen totale onzin en absurd

De vermeende topcrimineel Ridouan Taghi noemt de beschuldiging dat hij een aanslag zou (laten) voorbereiden op prinses Amalia of premier Mark Rutte "valse, ongefundeerde informatie".

Dat laat zijn advocaat Inez Weski in een drie kantjes tellende reactie weten. Ze reageert op het artikel in De Telegraaf zaterdag waarin staat dat er signalen zijn dat prinses Amalia doelwit is van de 'Mocro-maffia'.

"Cliënt betwist de inhoud van de berichtgeving nadrukkelijk", aldus Weski. "Het gaat hier om valse, ongefundeerde informatie. Cliënt is geschokt door de berichtgeving." Volgens Weski noemt Taghi de beschuldiging "volstrekt absurd".

Taghi (44) is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Vrijdag begon zijn advocaat Weski aan haar pleidooi. Ze vindt dat het Openbaar Ministerie Taghi niet had mogen vervolgen en ze bepleit ook zijn vrijspraak.

