Azerbeidzjan kwaad om beschuldiging van Pelosi

Nancy Pelosi heeft zich de woede van Azerbeidzjan op de hals gehaald.

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden veroordeelde zondag de in haar ogen "illegale" aanval van Azerbeidzjan op Armenië van afgelopen week.

Azerbeidzjan noemde die uitspraak zondag "onacceptabel". "We veroordelen deze aanvallen die de vooruitzichten op een broodnodige vredesovereenkomst in de weg staan", zei Pelosi tijdens een bezoek aan Armenië. Beide landen beschuldigden elkaar deze week verantwoordelijk te zijn voor het uitbreken van de nieuwe gevechten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan noemde de "beschuldigingen" van Pelosi "ongefundeerd en oneerlijk".

Pelosi is de hoogste Amerikaanse politicus die Armenië bezoekt sinds het land in 1991 onafhankelijk werd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Haar uitspraken gaan verder dan het standpunt van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die opriep tot kalmte, maar geen schuldige aanwees.



De nieuwe gevechten kostten in totaal ruim tweehonderd mensen het leven. De gevechten die dinsdag uitbraken zijn de ergste tussen de ex-Sovjetrepublieken sinds 2020. Tussen Armenië en Azerbeidzjan brak tweemaal eerder oorlog uit rond de betwiste enclave Nagorno-Karabach, in de jaren 90 en in 2020.

Azerbeidzjan kreeg na die laatste clash de controle over een groot deel van Nagorno-Karabach terug. Sinds de jaren 90 stond het gebied onder controle van etnisch-Armeense bewoners, met steun van Armenië.

