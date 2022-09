Biden: Amerikaanse troepen 'beschermen Taiwan' bij Chinese invasie

Terwijl de Amerikaanse proxy-oorlog tegen de Russen in Oekraïne nog in volle gang is, staan de Verenigde Staten (VS) al in de startblokken om elders op de wereld het strijdtoneel te betreden.

Mocht China ooit besluiten Taiwan binnen te vallen, bijvoorbeeld om controle te krijgen over de chipindustrie in de eilandstaat, dan staan Amerikaanse troepen "in voor de veiligheid van Taiwan". De Amerikaanse president Joe Biden liet daar in een interview met CBS 60 Minutes zondag geen twijfel over bestaan.

Op de vraag of Amerikaanse troepen Taiwan zullen beschermen, zei Biden: "Ja, er was in feite al sprake van een ongekende aanval. " Het Witte Huis liet na afloop van het interview echter weten dat dit niet het officiële Amerikaanse beleid is. Niet eerder liet de Amerikaanse president zich zo duidelijk uit over eventuele Amerikaanse steun voor Taiwan.

Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijke staat in de Oost-Chinese Zee maar wordt door een overgrote meerderheid van landen, waaronder Marokko, niet als staat erkend. In het interview met CBS werd hem gevraagd of de beloofde steun betekent dat er, anders dan bijvoorbeeld nu in Oekraïne het geval is, ook Amerikaanse troepen naar het eiland worden gestuurd om te helpen bij de verdediging. "Ja", antwoordde Biden daarop.



Het Witte Huis floot de eigen demente president vrijwel direct terug want een woordvoerder liet na afloop van het interview, dat al op donderdag werd opgenomen, weten dat de uitspraak van Biden niet aansluit bij het officiële beleid van de Verenigde Staten. De vraag of Amerikaanse troepen in het geval van een Chinese invasie naar Taiwan afreizen blijft onbeantwoord, aldus de woordvoerder. Wel heeft Amerika wapens aan Taiwan beloofd zodat het zichzelf kan verdedigen.

Eind mei baarde Biden ook al opzien door te zeggen dat het verdedigen van Taiwan een belofte is die de Verenigde Staten zichzelf hebben opgelegd. Die uitspraak zette kwaad bloed in Beijing, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt.



Een woordvoerder van de president verduidelijkte later dat de VS toegewijd zouden zijn aan het leveren van militaire steun zodat Taiwan zichzelf kan verdedigen. Biden reageerde daar enkele dagen later op door te zeggen dat "het beleid ten aanzien van Taiwan totaal niet is veranderd".

Sinds het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan vorige maand staan de verhoudingen tussen China en de VS op scherp. China voerde dagenlange militaire oefeningen uit in de wateren rond de eilandstaat in de nasleep van haar bezoek. Beijing heeft Washington gewaarschuwd " niet met vuur te spelen" rond Taiwan.

