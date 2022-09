Prins Moulay Rachid woont begrafenis van koningin Elizabeth bij

De Marokkaanse prins Moulay Rachid zal maandag de uitvaartplechtigheid van wijlen koningin Elizabeth II bijwonen.

De broer van koning Mohammed VI kwam zondag aan in London en werd op de luchthaven verwelkomd door een speciale vertegenwoordiger van de Britse koning Karel III, de ambassadeur van Marokko in het Verenigd Koninkrijk en de Marokkaanse consul-generaal in Londen.

Grote wereldleiders zoals de Amerikaanse president Joe Biden zijn ook al in Londen aangekomen. Verwacht wordt dat meer dan 500 politici en royals van over de hele wereld aanwezig zullen zijn.

Na de dood van de koningin stuurde koning Mohammed VI de Britse Charles III een condoleancebericht, waarin hij rouwde om het verlies van een "speciale grote vriend". De Marokkaanse monarch stuurde ook een felicitatiebericht naar de nieuwe koning van het VK na zijn kroning, waarin hij zijn tevredenheid uit over de betrekkingen tussen de twee koninkrijken.

