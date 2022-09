Migratiebeheer kost Marokko jaarlijks €427 miljoen, aanzienlijk meer dan bijdrage EU

De financiële bijdrage van € 500 miljoen die de Europese Unie (EU) aan Marokko zal betalen om de EU-grenzen te bewaken is lager dan de daadwerkelijke kosten van het migratiebeer.

Dat zei Khalid Zerouali, directeur migratiebeleid van het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zaterdag in een interview met het Spaanse persbureau EFE.

Zerouali schat de jaarlijkse uitgaven in op € 427 miljoen, aanzienlijk hoger dan het geldbedrag van € 346 miljoen die het Noord-Afrikaanse land tussen 2014 en 2020 heeft ontvangen om te voorkomen dat Afrikaanse migranten illegaal de grens met Europa oversteken.

De extra financiële steun uit Brussel van € 500 miljoen, die vorige maand bekend werd gemaakt, betekent dat het budget met 50 procent is toegenomen maar dat is volgens Zerouali alsnog niet voldoende.



Marokko stelt de geldinjectie van de EU echter niet als voorwaarde om de migratie-inspanningen voort te zetten, stelt Zerouali. "Europa is een strategische partner, we verdienen geen geld aan het migratievraagstuk.", voert hij aan. Volgens de migratiedirecteur zal Marokko "blijven doen wat het moet doen".

De Marokkaanse autoriteiten hebben in de eerste zes maanden van dit jaar 40.600 illegale migratiepogingen verijdeld, 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het land heeft daarnaast 124 migrantensmokkelnetwerken ontmanteld. "Het laat overtuigende resultaten zien maar dat er een daling is in het aantal aankomsten aan de Spaanse kust, betekent niet dat de druk hier is afgenomen", stelt Zerouali.



© MAROKKO.NL 2022