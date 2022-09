Marokkaanse golfster Laklalech wint Franse Lacoste Ladies Open

Ines Laklalech heeft vorige week het golftoernooi Lacoste Ladies Open de France gewonnen. Daarmee is ze de eerste Marokkaanse, Arabische en Noord-Afrikaanse die de titel wint op de Ladies European Tour.

Laklalech won het toernooi op 17 september op Golf Barriere Deauville, na een playoff-ronde tegen de Britse Meghan MacLaren.

"Het voelt geweldig", zei een opgeluchte Laklalech tegen nieuwszender BBC. "Ik ben verrast want de laatste keer dat ik in de race was, verloor ik tijdens de Skafto Open in Zweden.".

De vorige titelhoudster, Celine Boutier, eindigde dit jaar als zesde in het klassement. Maha Haddioui, de andere Marokkaanse golfster, eindigde op de 20e plaats.

© MAROKKO.NL 2022