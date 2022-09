Inlichtingenbazen Marokko en VS hebben ontmoeting in Rabat

Het hoofd van de Marokkaanse inlichtingdienst DGST Abdellatif Hammouchi ontving maandag in Rabat zijn Amerikaanse evenknie Avril Haines.

De twee inlichtingendirecteuren spraken onder meer over regionale bedreigingen voor de veiligheidssituatie, meldt DGST maandag in een persbericht.

Avril en Hammouchi spraken elkaar in juni toen de Marokkaanse inlichtingenbaas op werkbezoek was in de Verenigde Staten (VS).

Haines heeft een lange staat van dienst. Tijdens de regering-Obama was ze van 2015-2017 assistent van de president en plaatsvervangend veiligheidsadviseur. Daarvoor (2013-2015) was ze adjunct-directeur van de Central Intelligence Agency (CIA).

Avril en Hammouchi bestuderen momenteel mogelijkheden om de samenwerking tussen de veiligheidsdiensten van de twee landen uit te breiden.

© MAROKKO.NL 2022