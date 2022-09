Marokko koopt 150 drones van Israël

Marokko heeft een overeenkomst gesloten met Israël voor de aankoop van 150 drones.

Het gaat om ThunderB & WanderB VTOL drones van het bedrijf BlueBird Aero Systems.

Volgens nieuwsdienst Infodron overweegt Marokko ook nog de aankoop van andere onbemande vliegtuigen (UAV) van het Israëlische bedrijf.

De drones kunnen worden ingezet voor voor inlichtingen-, bewakings-, verkenningsmissies en staan bekend omdat ze geen startbaan nodig hebben. De drones kunnen verticaal opstijgen en hebben door de elektrische motoren een bijzonder laag geluidsniveau.

Marokko plaatste eerder al een bestelling voor Israëlische zelfmoord-drones en raketafweersystemen. De officiële betrekkingen tussen Israël en Marokko, ook op militair gebied, zijn het afgelopen jaar opgevoerd. In november 2021 ondertekende defensieminister Benny Gantz een overeenkomst met zijn Marokkaanse ambtgenoot, de eerste in zijn soort tussen Israël en een 'Arabische staat' ooit.

Door de ondertekening van de historische overeenkomst en intentieverklaring kunnen de ministeries en legers van beide landen gemakkelijker met elkaar praten en inlichtingen delen, terwijl dergelijke communicatie in het verleden alleen mogelijk was via inlichtingendiensten.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

© MAROKKO.NL 2022