Marokko: prijs olijfolie volgend jaar flink omhoog

Olijfproducenten in Marokko verwachten dat de prijs van olijfolie het komende jaar aanzienlijk zal stijgen.

Producenten kampen met een tegenvallende oogst als gevolg van de lage neerslag de afgelopen maanden.

Bovendien is de vraag naar olijfolie wereldwijd toegenomen. Mede door het lagere aanbod van andere tafeloliën, zoals zonnebloemolie, die het afgelopen jaar kampten met een hogere vraag als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De start van het olijvenoogstseizoen start in oktober volgend jaar maar door de droogte in het land, de ergste in 30 jaar tijd, houden producenten rekening met een aanzienlijk lage productie.

