Agadir: kind doodgebeten door zwerfhonden

In Agadir is een jong meisje overleden nadat ze werd gebeten door een groep zwerfhonden.

Het incident gebeurde vorige week nabij Drarga (regio Agadir). Volgens de moeder van het kind leed haar dochter aan autisme en was ze ongemerkt naar buiten geglipt.

De regio heeft, net als in veel andere plekken in het Marokko, veel last van zwerfhonden. Inwoners van Drarga roepen lokale autoriteiten op om in te grijpen.

Jaarlijks 30 doden

Zwerfhonden zorgen al jaren voor overlast in Marokko. Jaarlijks sterven in het land zo'n 30 mensen als gevolg van aanvallen door honden. Het probleem leidde onlangs nog tot internationale aandacht nadat een Franse toeriste werd aangevallen en doodgebeten door een groep zwerfhonden in het zuidelijke El Argoub, nabij Dakhla.



De roep om maatregelen klinkt dan ook steeds luider. Voorheen pakte de overheid het probleem aan door de honden af te maken. Dat zorgde in veel delen van het land voor barbaarse taferelen waarbij ambtenaren op straat zwerfhonden afknalden, vaak voor het aanzien van omwonenden en kinderen.

Veel gemeentes stopten met de praktijk na klachten en petities van dierenwelzijnsorganisaties. De NGO's wezen de autoriteiten op de overeenkomst die de overheid sloot met de nationale veterinaire autoriteit (NVA) over de implementatie van het meer humane Trap Neuter Release (TNR).



Het zogenaamde TNR-proces omvat het levend vangen van zwerfdieren, ze laten steriliseren of castreren, identificatie aanbrengen in het oor, eventueel vaccineren en ze vervolgens weer vrijlaten in hun territorium.

Maar blijkbaar komt van het TNR-proces weinig terecht want van over het hele land komen meldingen binnen over zwerfhonden die woonwijken onveilig maken. Nog geen dag dag nadat de Franse toeriste om het leven kwam, raakte in Tanger een jongeman zwaargewond nadat hij werd aangevallen door een roedel honden.

© MAROKKO.NL 2022