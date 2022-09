Oeganda bevestigt nieuwe ebola-uitbraak

buitenland 20 sep 8:49

In Oeganda is een nieuwe uitbraak van het ebolavirus vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat een 24-jarige man symptomen had en is overleden.

De man was een inwoner van het dorp Ngabano. Dat ligt in Mubende, een district in Centraal-Oeganda. Over de besmetting zijn geen details bekendgemaakt. Ebola duikt sinds de ontdekking ervan in 1976 zo nu en dan op in Afrika. Het virus kan worden oplopen door het eten van besmette dieren, maar kan door mensen onderling worden verspreid via direct contact met bijvoorbeeld bloed, sperma en zweet van geïnfecteerden. De ergste ebola-uitbraak vond van 2014 tot 2016 plaats in West-Afrika. Er vielen toen ruim 11.000 doden. Het sterftepercentage ligt gemiddeld op ongeveer 50 procent. © ANP 2022