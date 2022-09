Rutte: om vertrouwen van mensen ga ik niet bedelen

Dat het vertrouwen in de politiek laag is, vindt premier Mark Rutte "heel erg". Maar hij laat het aan mensen zelf om te besluiten dat ze de overheid vertrouwen.

"Daar ga ik niet om bedelen", zegt de premier in een eerste reactie na de troonrede tegen het ANP. "Mijn doel is nu problemen oplossen, mijn doel moet nu niet zijn populair worden. Dan ben ik met de verkeerde prioriteiten bezig. ".

De koning noemde het in de troonrede "zorgwekkend" dat mensen het vertrouwen verliezen in het oplossende vermogen van de politiek. "Ik denk dat mensen heel bezorgd zijn over de stapeling van problemen", denkt Rutte.

Hij noemt de hoge kosten en de asiel- en stikstofcrisis als voorbeelden van problemen die opkomen terwijl Nederland al "in een tijd van hele grote formaties" zat, op het gebied van klimaat, veiligheid en onderwijs.



Rutte hoopt dat de maatregelen die het kabinet treft om te voorkomen dat huishoudens in betalingsproblemen komen, eraan bijdragen dat mensen weer het goede inzien van de overheid. Maar dat is niet het doel van de maatregelen, benadrukt hij.

Ook het vertrouwen in Rutte zelf is laag: uit onderzoek van I&O Research in opdracht van NRC blijkt dat nog maar drie op de tien Nederlanders hem als betrouwbare premier zien. Dat raakt hem, erkent de premier. Maar hij zegt dat hij zich daar niet te veel mee bezig kan houden.

