Iran: doden bij aanhoudende protesten na dood opgepakte ongesluierde jonge vrouw (video)

In Iran komen mensen al dagenlang op straat bijeen nadat een vrouw op het politiebureau om het leven is gekomen.

De 22-jarige Mahsa Amini stierf vorige week nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen. Na haar begrafenis braken protesten uit.

Amini was afkomstig uit het Koerdische gebied in het westen van Iran en was vorige week met haar familie op bezoek in Teheran toen ze daar van straat werd geplukt door de zedenpolitie. De jonge vrouw zou haar hijab niet correct hebben gedragen. Die zou te los hebben gezeten en een deel van haar haar onbedekt hebben gelaten.

De vrouw werd meegenomen naar het politiebureau en zou daarbij volgens omstaanders hardhandig zijn aangepakt. De politie ontkent dat en verklaart dat de vrouw in het politiekantoor een hartaanval kreeg, waarna ze in een coma belandde en naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed ze afgelopen vrijdag. Haar familie zegt dat ze geen gezondheidsklachten had en dat ze voordien nooit problemen had met haar hart.

Nadat de vrouw zaterdag was begraven in Saqez, in het westen van Iran, braken protesten uit. Mensen gingen de straat op en scandeerden slogans tegen de regering. Ze eisen een onderzoek naar de dood van de vrouw. Sommige vrouwen trokken hun hijab uit en zwaaiden ermee uit protest en sommige vrouwen knipten hun haar af.

Het protest is blijven aanhouden en overgewaaid naar andere steden. In hoofdstad Teheran betogen veel studenten van verschillende universiteiten. De politie zou de manifestaties uiteen hebben geslagen en traangas hebben gebruikt. Volgens een mensenrechtenbeweging zouden in de stad Divandarreh twee mannen zijn omgekomen en anderen gewond zijn geraakt.

