Marokko: opnieuw oproepen tot hervorming abortuswet na fatale ingreep bij 14-jarig verkrachtingsslachtoffer

In Marokko is de abortus-discussie weer losgebarsten. Reden is het overlijden van een jong meisje nadat ze een illegale abortus onderging.

De 14-jarige Meriem uit Boumia (provincie Midelt) kwam om het leven nadat een abortuspoging mislukte. De abortus vond begin deze maand plaats in het huis de jonge man die het slachtoffer seksueel misbruikte. Volgens tv-zender 2M zou ook de moeder van het slachtoffer betrokken zijn.

Marokkaanse mensenrechtenverenigingen hebben vandaag uitgeroepen tot nationale rouwdag. "Dit drama ging bijna onopgemerkt voorbij en dat is walgelijk", zei Sonia Terrab van het feministische vrouwencollectief 'Outlaws' in gesprek met persbureau AFP.

Terrab hoopt dat meer mensen stilstaan bij het overlijden van Meriem. Ze benadrukte de noodzaak om de "achterhaalde en archaïsche" abortuswet te wijzigen, om vrouwen te beschermen.



Wetswijziging

Het Marokkaanse Wetboek van Strafrecht stelt abortus strafbaar, met uitzondering van gevallen waarin de gezondheid van de moeder in het geding is.



Om meer vrouwen in aanmerking te laten komen voor een legale abortus diende het openbaar ministerie in juni een voorstel in waarin het Ministerie van Volksgezondheid werd verzocht om een ​​organieke wet uit te vaardigen met daarin een opsomming van gezondheidsklachten die kunnen leiden tot wettelijke zwangerschapsafbrekingen.

Het wetsvoorstel heeft ook betrekking op zwangerschappen als gevolg van verkrachting of incest en over ernstige misvormingen en ongeneeslijke ziekten die de foetus zou kunnen oplopen.



Dagelijks 800 abortussen in Marokko

In Marokko werd in 2015 voor het laatst grootschalig gedebatteerd over een versoepeling van de abortuswetgeving. Oorzaak was de explosieve toename in het aantal illegale abortussen.



Een speciale onderzoekscommissie adviseerde in 2015 om abortus "in gevallen van overmacht" toe te staan, met name in het geval van verkrachting of ernstige misvormingen. Met die adviezen is nooit iets concreets gedaan.

Volgens de Marokkaanse Vereniging voor de bestrijding van illegale abortus (AMLAC) worden dagelijks tussen de 600 en 800 illegaal abortussen uitgevoerd in Marokko. Soms gebeurt de ingreep in clandestiene klinieken die aan bepaalde normen voldoen maar andere keren worden deze uitgevoerd door 'genezers' met thuismethoden zonder enige medische standaard.

Ook het gebruik van pillen zoals 'Artotec' wordt steeds populairder. Het medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van reumatische aandoeningen en is sinds juni 2019 in beperkte mate te koop vanwege het illegale gebruik bij abortussen.



