61% jonge Europese Marokkanen gaat jaarlijks naar Marokko

95 procent van de Marokkaanse jongeren in Europa heeft weleens Marokko bezocht en 61 procent bezoekt het land zelfs jaarlijks.

Dat blijkt uit een studie van de Raad van de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland (CCME) en Ipsos Maroc.

Volgens de Raad tonen de resultaten aan dat de jonge Marokkaanse diaspora (MRE's) graag wil integreren in Europa. Dat blijkt onder meer uit het aantal jonge Marokkanen die naast de verplichte Marokkaanse ook een tweede nationaliteit bezit. Ook speelt het vertrouwen in de onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt een grote rol.

Volgens het onderzoek spreekt meer dan 85 procent van de Marokkaanse jongeren de taal van het Europese land waar ze wonen. Nederland voert de lijst aan; 99 procent van de Marokkaanse jongeren spreekt er de taal van het land, gevolgd door België en Duitsland (beiden 97 procent), Frankrijk (94 procent) en Spanje (81 procent).



Nederland telt verhoudingsgewijs ook het hoogste aantal genaturaliseerde Marokkanen (99 procent), gevolgd door België (88 procent), Frankrijk (86 procent) en Duitsland (82 procent). Italië telt met 28 procent het minst aantal genaturaliseerden.

Desondanks geeft het merendeel aan zowel in Marokko als in Europa als buitenlander te worden gezien. Dat sentiment heerst vooral onder Italiaanse Marokkanen waar 92 procent aangeeft zich nergens thuis te voelen, gevolgd door Duitsland (91 procent) en Spanje en Nederland (beiden 82 procent).



Kritiek op Rabat

Over het algemeen hebben Europese Marokkanen een positief beeld van Marokko. Dat gevoel is echter het laagst in Spanje (68 procent) en Nederland (61 procent).

Het leeuwendeel van de critici plaatst kanttekeningen over het internationaal reisverkeer (41 procent), de consulaire diensten (48 procent) en justitie (52 procent).

Twee derde van de ondervraagden geeft aan bereid te zijn terug te keren naar Marokko, met name Marokkanen in Duitsland en Italië.

