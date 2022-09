Rusland gaat honderdduizenden reservisten oproepen

Rusland gaat 300.000 reservisten oproepen. Dat maakte minister van Defensie Sergej Sjojgoe bekend nadat president Vladimir Poetin een gedeeltelijke militaire mobilisatie had afgekondigd.

De Russische defensieminister benadrukt dat Rusland een groot land is en dat de gedeeltelijke mobilisatie het land nog lang niet uitput.

Er wordt volgens hem "iets meer dan één procent" opgeroepen van het totale aantal mensen dat gemobiliseerd zou kunnen worden. Zij krijgen nog aanvullende training voordat ze daadwerkelijk worden ingezet, beloofde de minister.

In een interview op de Russische staatstelevisie zei Sjojgoe dat alleen mensen worden opgeroepen die al militaire ervaring hebben. Het presidentiële besluit van Poetin slaat niet op studenten en dienstplichtigen. Het oproepen van die groepen ligt in Rusland gevoelig. Volgens sommige schattingen hadden de strijdkrachten tot wel 2 miljoen mensen op kunnen roepen bij een volledige mobilisatie.



Tegen het Westen

De frontlinie in Oekraïne is volgens de minister meer dan 1000 kilometer lang. De nieuwe mobilisatie zou vooral bedoeld zijn om troepen vrij te maken om gebieden "veilig te stellen", ook achter de frontlinie. Sjojgoe verklaarde ook dat de Russische troepen in het buurland "niet zozeer vechten tegen Oekraïne", maar feitelijk tegen het hele Westen.

Die strijd heeft in enkele maanden tijd aan vele duizenden manschappen het leven gekost. Sjojgoe zei dat het Russische leger tot nu toe bijna 6000 soldaten zag sneuvelen. Hij schat de Oekraïense verliezen op een veelvoud daarvan. Er zouden sinds het begin van het conflict meer dan 60.000 Oekraïense militairen zijn gesneuveld.



Gesneuvelden

Oekraïne kwam eerder met hele andere cijfers en zegt juist veel minder troepen te verliezen dan de Russen. Het Oekraïense leger sprak vorige maand over 9000 gesneuvelde "helden". De Verenigde Staten kwamen eerder met de schatting dat Rusland zo'n 70.000 tot 80.000 militairen had verloren sinds het begin van de invasie. Het gaat dan om doden en gewonden.

De afgelopen weken is de roep op de Russische staatstelevisie om een mobilisatie steeds luider geworden. Oekraïne is bezig met een tegenoffensief en heeft met name in de regio Charkov veel terrein gewonnen.

Het Russische leger kampt met een groot personeelstekort in Oekraïne, maar omdat Poetin steevast sprak van een 'speciale militaire operatie' in plaats van een oorlog kon hij geen beroep doen op dienstplichtigen en reservisten.

