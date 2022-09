Rusland laat Marokkaanse krijgsgevangene vrij na Saoedische bemiddeling

Tien buitenlandse krijgsgevangenen die aan de kant van Oekraïne tegen de Russen streden zijn vrijgelaten.

Onder hen zit ook de Marokkaan Ibrahim Saadun die eerder ter dood was veroordeeld.

Rusland heeft gisteren tien buitenlandse krijgsgevangenen vrijgelaten die het afgelopen halfjaar in Oekraïne gevangen zijn genomen. Dat gebeurde na bemiddeling van Saoedi-Arabië. Volgens een Saoedische functionaris gaat het naast Saadun om vijf Britten, twee Amerikanen, een Zweed en een Kroaat.

Een vliegtuig met de vrijgelaten gevangenen landde woensdagavond in het Saoedische koninkrijk. Onder de vrijgelaten gevangenen zijn ook de Britten Aiden Aslin en Shaun Pinner, die samen met Saadun in het Oekraïense leger dienden en door een rechtbank in de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk ter dood waren veroordeeld.



De Britse premier Liz Truss is verblijd met het "nieuws dat verschrikkelijk welkom is" na "maanden van onzekerheid en lijden", zo laat ze weten op Twitter. Ook de Amerikanen Alexander Drueke en Andy Huynh zijn vrijgelaten, bevestigt een woordvoerder van de families.

De vrijlating van Saadun gebeurde op dezelfde dag dat de Marokkaanse minister van Justitie Abdellatif Ouahbi in Saoedi-Arabië was voor een ontmoeting met zijn Saoedische ambtgenoot Walid bin Mohammed Al Samani, bedoeld om de justitiële samenwerking tussen de twee landen te intensiveren.

