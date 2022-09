Marokko: celstraf activiste El Alami valt hoger uit in hoger beroep

De Hof van Beroep in Casablanca heeft activiste Saida el Alami woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.

De straf valt hoger dan de twee jaar die in april werd door de rechtbank werd opgelegd.

De 48-jarige El Alami werd eind maart opgepakt in Casablanca en eind april veroordeeld tot twee jaar cel en een geldboete. Ze werd schuldig bevonden aan laster en het beledigen van ambtenaren in functie.

Ze had op een Facebook-groep kritische berichten geplaatst over het "gebrek aan persvrijheid" in Marokko en de intimidatie van journalisten door de politie.



El Alami heeft zich meermaals uitgesproken tegen veroordelingen van kritische journalisten in Marokko. Ze betuigde onder meer steun aan gewetensgevangenen Taoufik Bouachrine, Omar Radi en Slimane Raissouni; kritische journalisten die uiteindelijk werden veroordeeld voor aanranding en spionage.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International wierp eerder dit jaar internationaal licht op de zaak en riep de autoriteiten in Marokko op om het vonnis ongedaan te maken en de activiste vrij te laten.

