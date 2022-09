Inflatie Marokko in augustus opgelopen tot 8%

De inflatie houdt aan in Marokko en is eind augustus opgelopen tot 8 procent op jaarbasis, een nieuw record.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het centrale bureau voor planning en statistiek HCP.

De koopkracht van burgers in Marokko blijft afnemen. Het inflatiecijfer lag in augustus 0,3 procent hoger dan in juli en 0,8 procent hoger dan in juni.

De toenemende inflatie wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere voedselprijzen die in augustus met 1,5 procent omhoog gingen. De prijzen voor nonfood-producten daalden daarentegen met 0,5 procent.



De grootste prijsstijgingen deden zich voor in regio Beni-Mellal (+1,3 procent), gevolgd door Al-Hoceïma (+ 1,1 procent), Agadir en Safi (+ 0,9 procent), Oujda en Tetouan (+ 0,8 procent), Tanger en Laayoune (+ 0,6 procent).

In de regio Settat daalden de prijzen juist, met 0,6 procent. Dat geldt ook voor Rabat en Marrakech waar de prijzen met respectievelijk 0,4 procent 0,2 procent omlaag gingen.

