Migrantendrama Melilla: Spaanse politie gebruikte 'proportioneel' geweld

Bij het optreden van de Spaanse Guardia Civil in Melilla eind juni werd "proportioneel" geweld gebruikt.

Dat zei de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska, woensdag in de Kamer in Madrid.

De minister werd maandenlang opgeroepen tekst en uitleg te geven over het politieoptreden tijdens de massale grensbestorming waarbij eerder dit jaar 23 sub-Sahara-migranten om het leven kwamen bij pogingen om de landsgrens tussen Marokko en Spanje over te steken.

Volgens Grande-Marlaska was het optreden van de politie "proportioneel" en succesvol, ondanks de "gewelddadige houding" van de migranten. Ondanks het "geringe materiaal" wat de Spaanse agenten tot hun beschikking zouden hebben werd van ze gevraagd om een "stevig antwoord" te geven op het "ongerechtvaardigde geweld" van "meer dan 1700 migranten", zei de minister.



De Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten (CNDH) bekritiseerde in haar onderzoeksrapport in juli het massale gebruik van traangas door zowel Marokkaanse als Spaanse politieagenten. Met name het Spaanse politieoptreden zou hebben bijgedragen aan het bijzonder hoge dodental omdat ze zouden hebben nagelaten de grensdeuren te open om migranten in nood te helpen.

Massale grensbestorming

Bij de gewelddadige grensbestorming kwamen eind juni 23 mensen om het leven, de meesten als gevolg van ernstige verwondingen die migranten opliepen bij het bestormen van de talrijke obstakels.

Naar schatting bestormden 2000 migranten het zes meter hoge grenshek en meer dan 130 wisten er overheen te komen. Aan Marokkaanse kant werden grensbewakers verrast door de menigte en circa 160 grensbewakers raakten er gewond.

De tragedie in Melilla leidde tot internationale verontwaardiging, waarbij de Verenigde Naties (VN) en de Afrikaanse Unie (AU) "buitensporig gebruik van geweld" aan de kaak stelden.

