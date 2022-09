Nederlandse energieleveranciers verhogen variabele energietarieven fors

Energieleveranciers gooien hun variabele tarieven voor stroom en gas per 1 oktober flink omhoog.

Zo gaat het tarief voor stroom bij Essent met ruim 50 procent omhoog en de prijs van gas met meer dan 30 procent, laat het bedrijf aan zijn afnemers weten.

Ook de tarieven van Eneco stegen de afgelopen tijd flink. Het huidige stroomtarief bedraagt bij Essent 0,29447 euro per kilowattuur. Vanaf volgende maand wordt dit 0,44395 euro per kilowattuur. Het tarief voor gas gaat van 1,51371 euro per kubieke meter naar 1,99440 euro. Deze tarieven zijn op basis van klanten die 10 procent 'Korting Thuisvoordeel' krijgen.

"De energieprijzen stijgen nog steeds erg snel. Helaas gaan je variabele leveringstarieven daardoor per 1 oktober 2022 omhoog", staat in een mail aan klanten. De nieuwe tarieven zijn inclusief "energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en 9 procent btw".



1 miljoen klanten

Volgens Essent hebben ruim 1 miljoen klanten een variabel energiecontract. De energierekening gaat voor deze klanten met gemiddeld 30 procent stijgen, meldt Essent op zijn website. De impact van de tariefwijziging op de uiteindelijke energierekening verschilt volgens het bedrijf per klant. Dit is afhankelijk van de samenstelling van het gezin, het type woning, de genomen energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelingen, en het daadwerkelijke energieverbruik.



Ook de energieprijzen van Eneco gingen sinds juli over de kop. Betaalden klanten in juli nog 1,6905 euro voor een kuub gas, per oktober gaat het tarief voor huidige klanten naar 3,3960 euro. De prijs voor een kilowattuur stroom steeg vanaf juli van 0,3584 euro naar een tarief van 0,8411 euro per oktober.



Btw-aanpassing

Nieuwe klanten van energieleveranciers zijn sowieso duurder uit. Zo betalen klanten van Essent bijna 4 euro voor een kuub gas en bijna 84 cent per kilowattuur stroom volgens het enkeltarief. Huishoudens die nu een contract bij Eneco afsluiten lijken nog duurder uit te zijn. Zij betalen namelijk ruim 4 euro per kubieke meter gas en bijna 96 cent per kilowattuur enkeltarief.

Wel hanteert Eneco nog een btw-tarief van 21 procent. Het kabinet heeft echter besloten om de btw op energie vanaf juli tijdelijk te verlagen naar 9 procent tot het einde van dit jaar.

Volgens de website van de energieleverancier wordt die verlaging verrekend in de jaarnota. In de prijzen van Essent is de btw-aanpassing al verrekend.

