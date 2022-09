Pakistaanse oud-premier Khan biedt rechtbank excuses aan

De voormalige premier van Pakistan Imran Khan heeft donderdag zijn excuses aangeboden aan de rechtbank.

Hij hoopt nu niet meer te worden vervolgd voor minachting van het hof.

De rechtbank was van plan Khan aan te klagen, omdat hij in een toespraak rechters bedreigd zou hebben die weigerden om een van Khans medewerkers op borgtocht vrij te laten. De oud-premier bood zijn excuses aan, omdat hij als veroordeeld man de komende jaren uitgesloten zou worden van toekomstige verkiezingen. De rechtbank heeft Khan gevraagd zijn excuses ook schriftelijk over te brengen.

Volgens Khans advocaat was de rechtbank tevreden met de verontschuldigingen. Hij verwacht dat de rechtbank de aantijgingen tegen Khan zal laten vallen als ook de schriftelijke excuses binnen zijn. Afgelopen maandag lieten aanklagers ook al weten dat de politicus niet langer vervolgd wordt onder de terrorismewet.



Khan werd beschuldigd van "opzettelijke en illegale intimidatie van de politie en de rechterlijke macht". Beide zaken gingen over dezelfde toespraak van vorige maand, waarin hij zei de politie en betrokken rechters "niet te zullen sparen".

Ondanks dat het geen terrorisme is, wordt Khan door een lagere rechtbank nog steeds vervolgd voor zijn woorden. Hij is dus nog niet zeker van deelname aan de volgende verkiezingen, eind 2023. Ondertussen roept de oud-premier, die in april door het parlement werd afgezet, onophoudelijk op tot vervroegde verkiezingen. Tienduizenden mensen komen op zijn bijeenkomsten af en Khan denkt daarom een goede kans te maken om weer premier te worden.

