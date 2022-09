Ombudsman NPO start onderzoek naar nieuwe klachten ON

De Ombudsman van de NPO, Margo Smit, start een onderzoek naar aanleiding van de bijna 1900 klachtenmails die zij afgelopen week heeft gehad over omroep Ongehoord Nederland.

Dat laat zij donderdag desgevraagd weten aan het ANP. Na het onderzoek zal een publicatie volgen. Volgens de richtlijnen staat hier in principe een termijn van drie maanden voor.

Niet eerder kreeg de Ombudsman zo veel klachten in korte tijd. Klagers melden onder meer dat ze het veelbesproken racisme-item uit de uitzending van afgelopen donderdag racistisch en discriminerend vinden. Ook zijn er bij de Ombudsman meldingen gedaan van het aanzetten tot haat. Ook zaten er tussen de mails complimenten over de uitzending.

De Ombudsman is, volgens de gebruikelijke procedure, bezig met het doorsturen van de klachten aan Ongehoord Nederland. De omroep krijgt dan de kans om hierop te reageren. Eerder stelde de Ombudsman naar aanleiding van het grote aantal klachten dat zij benieuwd was "of de handhavers - dat zijn de NPO, het Commissariaat voor de Media en het ministerie - zich hier verder over zullen buigen".



Het item was een collectie video’s waarin zwarte mensen - in onbekende landen, met onbekende aanleidingen - witte mensen aanvielen door te schoppen of te slaan. De beelden werden getoond om een "op sociale media minder belicht aspect van racisme" te laten zien.

Ongehoord Nederland kreeg van verschillende kanten kritiek. Zo veroordeelden alle andere omroepen die deel uitmaken van de NPO het item en stelden ze dat het "onwaardig" was voor de publieke omroep.

© ANP 2022