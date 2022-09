Rabat keurt naamswijziging regio Sous-Massa af

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ziet geen heil in het wijzigen van de naam van de regio Souss-Massa.

Dat meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag.

PJD-Kamerlid Naima Fathaoui had binnenlandminister Abdelouafi Laftit verzocht de naam van de regio te wijzigen naar Agadir-Souss omdat de huidige naam te verwarrend zou zijn. Bovendien zou de naam onvoldoende het belang van de stad Agadir weergeven.

Aanleiding van het verzoek van de PJD zijn de naamswijzigingen voor regio's in het land die in 2015 werden doorgevoerd. Criteria was destijds dat de nieuwe naam op zijn minst de hoofdstad van de regio moest bevatten. Bij drie regio's in Marokko is dat echter nog steeds niet het geval.



Volgens Fathaoui zorgt de naam Souss steeds meer voor internationale verwarring omdat andere regio's in de wereld een soortgelijke naam hebben. Hetgeen zou niet goed zijn voor het imago en de toerismeindustrie van de regio. "Deze verwarring treedt met name op bij zoekopdrachten op zoekmachines, omdat deze vermelding verwijst naar regio's in andere landen", stelt Fathaoui.

De argumenten van Fathaoui lijken de minister weinig te overtuigen. In zijn reactie onderstreepte Laftit dat de nieuwe namen van de regio's destijds werden toegekend op basis van "aanbevelingen van de Adviescommissie Regionalisering". De conclusies van de commissie zouden tot stand zijn gekomen na overleg met "vertegenwoordigers van politieke partijen, gekozen functionarissen, het maatschappelijk middenveld, maar ook onderzoekers en deskundigen in het veld", aldus Laftit.

