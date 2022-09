Bourita en Albares verwelkomen 'nieuwe etappe' tussen Marokko en Spanje

Marokko en Spanje zijn tevreden met de "positieve resultaten" van de hernieuwde betrekkingen die zes maanden geleden werden ingeluid.

Dat melden buitenlandministers Nasser Bourita (Marokko) en José Manuel Albares (Spanje) na een ontmoeting die plaatsvond aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

"We hebben meer dan aanzienlijke vooruitgang geboekt, waarvan Marokkaanse en Spaanse burgers nu al profiteren", zei Albares tijdens een persconferentie die plaatsvond na gesprekken met Bourita. Albares verwees in het bijzonder naar de hervatting van lucht-, zee- en landverbindingen "waardoor duizenden gezinnen deze zomer konden worden herenigd, na jaren van pandemie".

De Spaanse diplomaat is ook tevreden met de vooruitgang die wordt geboekt in de gezamenlijke strijd tegen illegale migratie. "Het aantal aankomsten is in de afgelopen vier maanden met 20 procent verminderd in vergelijking met het voorgaande jaar", zei Albares.



De twee landen zien de toekomst met optimisme tegemoet en kijken uit naar de ontmoeting tussen de Marokkaanse premier Aziz Akhannouch en zijn Spaanse evenknie Pedro Sanchez die naar verwachting in november in Rabat plaats zal vinden.

De Marokkaans-Spaanse top stond aanvankelijk gepland voor december 2019 maar werd uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. Door de diplomatieke rel na het Spaanse ontvangst van militieleider Ghali leek de bijeenkomst definitief van de baan.



De laatste Marokko-Spanje-top vond in 2015 plaats in Rabat.



Verzoening

Marokko en Spanje besloten in april om de ruzie bij te leggen en begonnen met een nieuwe fase in de onderlinge betrekkingen. De verzoening gebeurde nadat Sánchez in maart liet weten de Sahara-plannen van Rabat te steunen. Tijdens zijn ontmoeting met de Marokkaanse koning ruim een maand later bekrachtigde hij dat standpunt.

De diplomatieke crisis tussen beide landen begon in 2021 toen separatistenleider Brahim Ghali zonder medeweten van Marokko naar Spanje werd vervoerd voor behandeling van een coronabesmetting.

Ghali is de leider van het door Algerije gesteunde Polisario-Front. Die beweging strijdt voor een onafhankelijke Westelijke Sahara, een gebied dat tot 1976 in handen was van Spanje maar inmiddels door Marokko en tientallen andere landen wordt gezien als Marokkaans grondgebied.

