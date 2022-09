Commerciële douane Ceuta en Melilla in januari 2023 weer open

De commerciële douane aan de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla gaan in januari 2023 weer open.

Dat meldt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares donderdag na een ontmoeting in New York met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

Het commerciële verkeer aan de landsgrenzen tussen de twee landen werd in 2018 (Melilla) en 2019 (Ceuta) door Marokko gesloten als gevolg van de negatieve impact die de Spaanse smokkelwaar had op de kwetsbare economieën in de nabijgelegen Marokkaanse regio's.

Na de ontmoeting tussen Bourita en Albares, die plaatsvond aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, kwamen de twee buitenlandministers overeen te zullen werken aan "de ordelijke en geleidelijke doorgang van goederen door de landdouaneposten in januari".



De eenzijdige grenssluiting die door de Marokkaanse autoriteiten werd afgekondigd heeft in de afgelopen drie jaar een ongekende impact gehad op inwoners in de grensregio, met name in Fnideq waar begin 2021 wekelijks protesten plaatsvonden door inwoners die financieel afhankelijk waren van de informele handel.

De Marokkaanse douane en belastingdienst meldde in februari 2019 dat bij de smokkelwaar een bedrag gemoeid is van tussen de zes en acht miljard DH. Radicale oplossingen waren nodig om de illegale handel te stoppen.



De twee Spaanse exclaves zijn slechts een doorvoerpunt en behoren tot de minst geïndustrialiseerde steden van Spanje. Het werkloosheidscijfer is er hoog en met een gecombineerd inwonersaantal van 160.000 mensen zijn de exclaves ook erg afhankelijk van de aanvoer vanuit Marokko.

Volgens Spaanse bewindslieden probeerde Rabat de informele handel tussen inwoners van Noord-Marokko en de Spaanse exclaves te "verdrinken" en de Marokkaanse regering zou de coronacrisis gebruiken om de exclaves economisch te laten doodbloeden.

De heropening van de grenzen en het hervatten van het commercieel verkeer was dan ook een belangrijk punt voor de Spaanse premier Pedro Sanchez toen de twee landen in april besloten om de ruzie bij te leggen en de betrekkingen nieuw leven in te blazen.

