Azarkan haalt uit naar Wilders over moslimhaat (video)

Kamerlid Farid Azarkan (DENK) haalt tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen uit naar PVV-leider Geert Wilders vanwege zijn aanhoudende aanvallen jegens moslims en vluchtelingen.

In een emotioneel betoog hekelde Azarkan de moslimhaat waar die partij "bij elk debat" mee komt.

Hij is er ook "klaar mee" dat de Tweede Kamer dat iedere keer laat gebeuren. Hij verwees naar het opstaan van het kabinet tijdens de insinuatie jegens minister Sigrid Kaag woensdagavond, en vroeg een vergelijkbare solidariteit met al die moslims die voortdurend door Wilders worden weggezet.

De DENK-voorman hield Wilders voor dat die een dag eerder een "tranentrekkend verhaal" hield over Alfredo en Janine, een ouder echtpaar dat vorige week in De Telegraaf vertelde over de armoede waarin zij leven.

"Maar zij worden geholpen. Weet u door wie? Door een islamitische buurvrouw!", zei Azarkan, de pagina van de Telegraaf omhooghoudend. "De mensen waar de heer Wilders op afgeeft, waar hij haat tegen zaait, die hij de Koran en hun moskeeën wil afpakken."



Azarkan vroeg zijn collega's om solidair te zijn "met die miljoen moslims die kapot worden gemaakt" door de voortdurende aanvallen van de PVV. Hij zei er niet meer tegen te kunnen "dat we met zijn allen dat elke keer accepteren".

Azarkan kreeg luid en langdurig bijval van een groot deel van de Kamer.

