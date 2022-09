Tanger: 2 jaar cel voor moeder die eigen kinderen prostitueerde

De rechtbank in Tanger heeft donderdag een vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar omdat ze haar twee minderjarige zonen prostitueerde.

De vrouw bood haar twee zoons aan aan vrienden en kennissen voor het verrichten van seksuele handelingen.

Twee andere verdachten werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar en een bevriende buurvrouw kreeg drie maanden gevangenisstraf opgelegd.

De zaak kwam aan het licht nadat de vader van de twee kinderen aangifte deed bij de politie. De incidenten vonden plaats gedurende de corona-lockdown in 2020. Het stel is gescheiden en de man woont en werkt in Nador.



Door de lockdown en het interstedelijk reisverbod was het voor de man maandenlang lastig om zijn kinderen in Tanger te zien. Zijn twee zoons hadden alles opgebiecht toen ze in mei bij hem op bezoek waren.

Mensenrechtenorganisaties zijn verbijsterd door het vonnis. Ze vinden de opgelegde straffen te laag gezien de aard van het misdrijf dat volgens hen gelijk staat aan mensenhandel, verkrachting en seksuele uitbuiting. Ze gaan in hoger beroep.

