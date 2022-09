Palestijnse president Abbas noemt Israël apartheidsregime

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit heeft Israël vrijdag een "apartheidsregime" genoemd.

Dat deed Abbas in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York.

Abbas zei niet langer te geloven dat Israël oprecht geïnteresseerd is in vrede met de Palestijnen en dat Israël met geweld de "status quo" in het land wil handhaven. Die status quo vergeleek hij met een "apartheidsregime". Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) concludeerde in 2021 al dat Israël zich schuldig maakt aan apartheid tegen Palestijnen

Donderdag zei de Israëlische premier Yair Lapid in zijn speech voor de VN nog te willen werken aan een tweestatenoplossing voor Israël en Palestina. Abbas noemde dat een "positieve ontwikkeling", maar voegde daaraan toe dat Lapids woorden pas waarde krijgen als hij die meeneemt naar de onderhandelingstafel.



Het probleem is dat Israël in werkelijkheid al jarenlang de tweestatenoplossing opzettelijk ondermijnt.

VN-lidmaatschap

Abbas haalde ook uit naar de VN, die niets doen om Israël verantwoordelijk te houden voor zijn bezettingsbeleid. Hij eiste van de VN erkenning van een volledig VN-lidmaatschap voor Palestina en een einde aan de Israëlische bezetting.



De Palestijnse leider besprak ook de dood van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh. Begin september stelde Israël dat onderzoek had uitgewezen dat Abu Akleh "waarschijnlijk onbedoeld" was doodgeschoten door een Israëlische militair. Israël wees eerder standvastig met de vinger naar Palestijnse verzetsstrijders. Volgens Abbas werd de journaliste opzettelijk gedood door een Israëlische scherpschutter.

Abu Akleh, die werkte voor de Arabische zender Al-Jazeera, kwam op 11 mei om het leven terwijl ze verslag deed van een Israëlische militaire operatie op de bezette Westelijke Jordaanoever.

