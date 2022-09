Britten overwegen ambassade in Israël naar Jeruzalem te verhuizen

De nieuwe Britse premier Liz Truss overweegt de ambassade van haar land in Israël te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Daarmee zou Truss breken met gevestigd Brits buitenlandbeleid en in de voetsporen treden van de voormalig Amerikaanse president Donald Trump.

Tijdens een bijeenkomst die plaatsvond aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York, vertelde Truss de Israëlische premier Yair Lapid over een "evaluatie van de huidige locatie" van de ambassade.

De status van Jeruzalem, dat zowel de Israëli’s als de Palestijnen als hun hoofdstad claimen, is een van de gevoeligste kwesties in het langlopende conflict tussen Palestina en bezetter Israël.



Donderdag tweette de Israëlische premier zijn dank aan Truss voor wat hij beschreef als het "positief overwegen" van de verhuizing. "We zullen het partnerschap tussen de landen blijven versterken", zei hij.

Illegale bezetting

Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad. Israël heeft de gehele stad sinds 1967 illegaal in handen en riep in 1980 heel Jeruzalem uit tot hoofdstad van het land. Vrijwel geen enkel land erkende dat. Volgens de VN ging de inlijving van Oost-Jeruzalem in tegen het internationaal recht.



Net als de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap was het standpunt van het Verenigd Koninkrijk (VK) tot nu toe dat Jeruzalem consulaten zou moeten huisvesten in plaats van ambassades, totdat een definitief vredesakkoord is bereikt.

In 2018 loste toenmalig VS-president Trump een campagnebelofte in door Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, wat de internationale gemeenschap veroordeelde en tot hevige protesten leidde. Bij een betoging in de Gazastrook werden toen meer dan 200 Palestijnen doodgeschoten door kolonisten en het Israëlische bezettingsleger.

De toenmalige Britse premier Theresa May had destijds wel kritiek op de omstreden Amerikaanse koerswijziging.

