Berlusconi zorgt voor reuring in Italië met begrip voor Poetin

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft vlak voor de parlementsverkiezingen in zijn land voor ophef gezorgd met uitspraken over Vladimir Poetin.

De 85-jarige mediamagnaat zei donderdag in een tv-interview onder meer dat Poetin "gedwongen werd" Oekraïne binnen te vallen.

"Poetin werd door het Russische volk, door zijn partij en door zijn ministers aangespoord deze speciale operatie uit te voeren", zei Berlusconi tegen de publieke zender Rai. Berlusconi is bevriend met de Russische president en aarzelde lang om de invasie te veroordelen nadat de oorlog uitgebroken was. Nog altijd karakteriseert hij die oorlog, net als de Russen, als een "speciale militaire operatie".

Berlusconi heeft begrip voor Poetin, die volgens hem in een "echt moeilijke en dramatische situatie is beland". Zo zouden de twee zelfverklaarde republieken in de Donbas, Donetsk en Loehansk, hem gevraagd hebben in te grijpen omdat Oekraïne de twee gebieden met steeds feller geweld aanviel. Een andere motivatie van Poetin Oekraïne binnen te vallen was volgens de Italiaan om de regering van Volodimir Zelenski te vervangen door een "regering van fatsoenlijke mensen".



Berlusconi is de partijleider van Forza Italia, dat als onderdeel van een blok van rechtse partijen aan de verkiezingen van zondag deelneemt. Dat blok, dat als andere kopstukken Lega Nord-leider Matteo Salvini en de nationaliste Giorgia Meloni heeft, maakt volgens de peilingen goede kans een meerderheid te krijgen.

Ook Salvini, het maatje van PVV-leider Geert Wilders, was jarenlang positief over Poetin en bekritiseert de westerse sancties tegen Moskou.

