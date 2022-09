Bourita spreekt Russische ambtgenoot na vrijlating van Saadun

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft in New York een ontmoeting gehad met zijn Russische evenknie Sergei Lavrov.

Dat meldt het Russische persbureau RIA Novosti. Lavrov onthulde een reeks bijeenkomsten in te zullen plannen met enkele lidstaten van de Arabische Liga. Volgens het persbureau staan er ontmoetingen gepland met onder meer Marokko en Bahrein.

Lavrov en Bourita hebben afgesproken een nieuwe Marokkaans-Russische top te houden. De Russische diplomaat zou in december 2021 Marokko aandoen maar moest annuleren vanwege de oplopende spanningen met buurland Oekraïne. Een week later baarde hij opzien nadat hij Marokko opriep om in gesprek te gaan met het Polisario Front.

Lavror was in januari 2019 voor het laatst in Marokko als onderdeel van een regionale tour waarbij hij ook Algerije en Tunesië bezocht. Hij werd destijds ontvangen door koning Mohammed VI en hield een gezamenlijke persconferentie met Bourita, waarin hij zich uitliet over het Russische standpunt over de Sahara.



Saadun

De ontmoeting tussen Bourita en Lavrov donderdag vond plaats aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en gebeurde een dag nadat bekend werd dat Rusland de Marokkaanse krijgsgevangene Ibrahim Saadun heeft vrijgelaten.

Saadun maakte onderdeel uit van een groep van tien buitenlandse gevangenen die na Saoedische bemiddeling werden vrijgelaten nadat ze in Oekraïne gevangen zijn genomen.

