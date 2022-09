Guatemala gaat consulaat openen in Dakhla

Guatemala gaat binnenkort een consulaat openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla.

Dat heeft de Guatemalaanse minister van Buitenlandse Zaken Mario Adolfo Búcaro Flores laten weten aan zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.

De twee ministers spraken elkaar donderdag aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York. Búcaro Flores heeft namens zijn regering opnieuw steun betuigd aan het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Sahara.

"Guatemala herhaald hierbij zijn duidelijke standpunt over het regionale geschil over de Sahara.". Om het standpunt kracht bij te zetten wordt binnenkort een consulair kantoor geopend in de Zuid-Marokkaanse stad die zich in de Sahara bevindt. Het land in Centraal-Amerika hoopt op nauwere betrekkingen met Marokko om te "profiteren van het economisch potentieel" van die samenwerking.



"Voor ons zijn de begrippen soevereiniteit, vrede en territoriale integriteit erg belangrijk. We steunen het standpunt van Marokko over deze kwestie en we zullen Marokko voor altijd blijven steunen", zei de Guatemalaanse diplomaat tijdens een persconferentie die plaatsvond na zijn ontmoeting met Bourita.

De twee ministers hebben afgesproken een impuls te geven aan de bilaterale samenwerking op het gebied van toerisme, opleiding en energie, met bijzondere nadruk op landbouw en meststoffen.

