VS bereid tot nieuwe sancties wegens Russische referenda

De Verenigde Staten zijn bereid in overleg met bondgenoten nieuwe economische sancties te treffen tegen Rusland als Moskou doorgaat met het annexeren van delen van Oekraïne.

Dat heeft het Witte Huis laten weten. De Russen zijn bezig met wat Washington omschrijft als "pseudo-volksraadplegingen", slechts bedoeld als de volgende stap om Oekraïens grondgebied in het zuiden en oosten definitief in te lijven. "We weten dat met deze referenda zal zijn geknoeid", zei persvoorlichter Karine Jean-Pierre.

Oekraïense functionarissen vertelden vrijdag dat mensen het gebied waar ze wonen niet uit mogen totdat de stemming, die vier dagen duurt, voorbij is. Gewapende groepen drongen huizen binnen en medewerkers van bedrijven werden bedreigd met ontslag als ze weigerden mee te doen aan het referendum.

"Het beste wat de mensen in Cherson kunnen doen, is de deur niet te openen", zei Joeri Sobolevski, de door de Russen afgezette vicevoorzitter van het bestuur van de Zuid-Oekraïense regio.

© ANP 2022