Minister Hoekstra dringt aan op onderzoek naar dood Iraanse vrouw

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag in een gesprek met zijn Iraanse ambtgenoot Hossein Amir-Abdollahian aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de 22-jarige Mahsa Amini.

"Vrouwenrechten zijn mensenrechten en moeten gerespecteerd worden, net als het recht op vreedzaam protest", zei Hoekstra na afloop van het gesprek op Twitter.

Amini kwam vorige week om nadat ze was opgepakt door de religieuze politie in Iran omdat ze niet voldeed aan de kledingvoorschriften. Volgens de demonstranten heeft Amini een fatale klap op haar hoofd gekregen van de politie en overleed ze op het bureau. De politie ontkent en zegt dat ze een natuurlijke dood stierf.

Sinds haar dood demonstreren duizenden mensen in tal van Iraanse steden tegen de repressieve koers van het regime in Teheran. In veel steden hebben vrouwen hun haar afgeknipt als protest tegen de dood van Amini.



Hoekstra heeft er tijdens het gesprek met Amir-Abdollahian ook op aangedrongen dat Iran de onderhandelingen om het atoomakkoord nieuw leven in te blazen hervat.

De Verenigde Staten zegden het atoomakkoord uit 2015, dat het nucleaire programma van Iran beperkte, vier jaar geleden onder toenmalig president Donald Trump op. Teheran voelde zich daardoor niet meer gehouden aan de afspraken en hervatte onder meer de verrijking van uranium tot hogere concentraties dan nodig voor het opwekken van energie in nucleaire reactoren.

