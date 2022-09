Zeker 35 doden bij Iraanse demonstraties

In Iran zijn zeker 35 mensen omgekomen bij de protesten die zijn uitgebroken na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, melden staatsmedia.

Donderdag berichtte de Iraanse staatstelevisie nog over zeventien doden, waaronder vijf leden van de veiligheidsdiensten.

Amini stierf onlangs nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. De Iraans-Koerdische vrouw zou haar hoofd niet goed hebben bedekt. Volgens de politie waren hartproblemen de oorzaak van haar dood, maar volgens haar familie was ze gezond en leed ze niet aan een hartaandoening.

Volgens de demonstranten heeft Amini een fatale klap op haar hoofd gekregen van de politie en overleed ze op het bureau. De politie ontkent en houdt vol dat ze een natuurlijke dood stierf. De regering in Teheran roept op een onderzoek naar de doodsoorzaak af te wachten.



Haar knippen

Na de dood van Amini braken grote protesten uit in zeker vijftien Iraanse steden. Vrouwen deden hun sluiers af en knipten hun haar. De politie greep hard in en op sommige plekken zou gericht zijn geschoten. Mensenrechtenorganisaties stellen dat het daadwerkelijke dodental hoger ligt dan de getallen die via de staatsmedia naar buiten komen. Overigens zijn in verschillende plaatsen in Iran ook steunbetuigingen geweest voor de veiligheidsdiensten.

De Iraanse inlichtingendiensten beweren bij demonstraties in de noordwestelijke stad Tabriz deze week bomaanslagen te hebben verijdeld. Die zouden gepland zijn door aanhangers van de eind jaren zeventig afgezette Iraanse monarchie. De regering in Teheran beschuldigt buitenlandse overheden en Iraniërs in ballingschap ervan een hand te hebben in de recent uitgebroken protesten.

