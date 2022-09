Dodental gezonken migrantenboot opgelopen naar 86

Reddingswerkers hebben inmiddels 86 lichamen geborgen bij de migrantenboot die donderdag zonk voor de Syrische kust. Dat melden de Syrische autoriteiten.

Zeker twintig mensen zijn gered en liggen in ziekenhuizen in Syrië. Mogelijk zaten er in totaal zo'n 150 mensen op het vaartuig.

Volgens plaatselijke media vertrok het schip dinsdagochtend vanuit Tripoli, niet ver van de Syrische grens, richting Cyprus. Volgens de VN waren er mensen van verschillende nationaliteiten aan boord, onder wie veel Syriërs, Libanezen en Palestijnen.

De boot zou 45 kilometer noordelijker bij het Syrische eiland Arwad al gezonken zijn. De eerste lichamen en overlevenden werden opgepikt door Syrische vissers, die de autoriteiten in de Syrische haven Tartus alarmeerden.



Libanon heeft recentelijk een piek in de emigratie gezien als gevolg van een diepe economische crisis en bovendien is de afgelopen tien jaar een groot aantal Syrische vluchtelingen in het kleine Libanon neergestreken.

Het aantal mensen dat Libanon over zee verliet of probeerde te verlaten, verdubbelde volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN in 2021 bijna ten opzichte van 2020 en steeg in 2022 opnieuw met meer dan 70 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

