Scholz stipt Khashoggi aan in gesprek met Saoedische kroonprins

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zegt dat hij tijdens een ontmoeting met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ook de moord op journalist Jamal Khashoggi aan de orde heeft gesteld.

Scholz zei dat alle onderwerpen die met burger- en mensenrechten te maken hebben ter sprake zijn gekomen.

De bondskanselier sprak in de Saoedische havenstad Djedda met Bin Salman, de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op Khashoggi in 2018 in het Saoedische consulaat in Istanbul. Bin Salman beweert niets met de moord te maken te hebben, maar westerse landen denken dat hij de opdracht heeft gegeven.

Scholz is dit weekend met een groep topbestuurders uit het bedrijfsleven op reis in het Midden-Oosten, waar hij deals probeert te sluiten voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) met Saoedi-Arabië en Qatar. Dat gas zou als alternatief kunnen dienen voor het Russische gas.

