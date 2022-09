Open dag azc's trekt 12.000 bezoekers

Ongeveer 12. 000 mensen hebben zaterdag een van de ruim zestig opvanglocaties voor asielzoekers bezocht.

Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) spreekt van "een heel mooi aantal" dat is afgekomen op de jaarlijkse Open azc-dag. "Zeker omdat het weer niet echt meezat. Heel veel regen is niet bepaald een lokkertje. ".

De bezoekers kregen rondleidingen, informatiemarkten, proeverijen, workshops, optredens en andere activiteiten voorgeschoteld. "Iedere locatie had een eigen programma opgesteld. Bezoekers kregen een inkijkje in hoe het leven en werken in de opvang eruit ziet. Tot nu toe heb ik alleen maar positieve geluiden gehoord", aldus de voorlichtster.

De open dag wordt al jarenlang georganiseerd tijdens Nationale Burendag door het COA, Vluchtelingenwerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).



Volgens het COA is besloten om de Open azc-dag te laten doorgaan ondanks dat de asielopvang gezien de capaciteitsproblemen die er zijn, de afgelopen maanden regelmatig negatief in het nieuws is gekomen. "Zo krijgen asielzoekers een gezicht."

In Winterswijk draaide een dj Arabische en Noord-Afrikaanse hits, in Den Helder was er een taalcafé en volleybaltoernooi en in Grave trad het Iraanse dj-duo Vessbroz op. Het azc in de gemeente Gilze en Rijen kreeg bezoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie).

