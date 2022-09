Drie Nederlanders aangehouden om bedreigingen Belgische minister

Op verzoek van de Belgische autoriteiten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie Nederlanders aangehouden vanwege ernstige bedreigingen aan het adres van de Belgische minister Vincent Van Quickenborne (Justitie).

Dat meldt het Belgische federale parket zaterdag. Volgens Belgische media komen de verdachten uit het Nederlandse drugsmilieu. Het Nederlandse Openbaar Ministerie meldt dat het gaat om drie Nederlanders van 20, 29 en 48 jaar.

De aanhoudingen zijn in Den Haag en Leidschendam verricht. Meer details kan het OM vooralsnog niet geven. Om wat voor bedreigingen het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het parket spreekt in een verklaring van "recente" bedreigingen die "zeer ernstig" zijn en vraagt Nederland de verdachten over te dragen.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws werden in een auto bij het huis van Van Quickenborne in Kortrijk vrijdagochtend zeker één automatisch geweer en flessen benzine gevonden. Het ging om een wagen met Nederlands kenteken, zeggen bronnen tegen de krant. Het Nieuwsblad meldt dat de Belgische veiligheidsdiensten al langer op de hoogte waren van de dreiging rond de minister.



Mogelijk wilden drugscriminelen Van Quickenborne ontvoeren, aldus de de krant. De opdracht daarvoor zou vanuit het buitenland zijn gekomen.

Verhoogde beveiliging

De politicus, die behalve minister ook vicepremier is, is vanwege de bedreigingen onder verhoogde beveiliging geplaatst, aldus het parket. De 49-jarige bewindsman is lid van de partij Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD). Als minister van Justitie heeft hij prioriteit gegeven aan het aanpakken van de drugscriminaliteit.



Op Instagram laat de minister weten dat het om een dreiging ging tegen hem als minister van Justitie, en niemand anders. "Uit voorzorg word ik voorlopig onder strikte beveiliging geplaatst en zal ik de komende dagen niet kunnen deelnemen aan enkele geplande activiteiten. Aangenaam is het niet, maar wel begrijpelijk." Hij meldt verder dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken.

Geweld

Ook benadrukt Van Quickenborne dat hij nooit zal buigen voor geweld. "Laat mij duidelijk zijn: de mensen die hierachter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen. Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden. De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger."

© ANP 2022