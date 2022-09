Ontvoering Belgische minister van Justitie verijdeld

De Belgische veiligheidsdiensten hebben de ontvoering verijdeld van de Belgische minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne.

Dat zegt de bewindsman zelf in een videoboodschap die zaterdagavond is verschenen. Eerder op de dag had Van Quickenborne al via Facebook gemeld dat de veiligheidsdiensten snel en professioneel hadden ingegrepen tegen een dreiging aan zijn adres.

"Het gaat om een dreiging die gericht was tegen mijzelf als minister van Justitie en niemand anders. Er is snel ingegrepen en verdachten werden gearresteerd. Uit voorzorg word ik voorlopig onder strikte beveiliging geplaatst en zal ik de komende dagen niet kunnen deelnemen aan enkele geplande activiteiten. Aangenaam is het niet, maar wel begrijpelijk."

Drie mensen zijn op verzoek van de Belgische autoriteiten in Leidschendam en Den Haag gearresteerd. De Belgische politie had ze gevolgd van het huis van Van Quickenborne tot aan de Nederlandse grens. Bij het huis hadden ze ook een auto achtergelaten. Daarin zijn volgens Belgische media een automatisch geweer en flessen met benzine gevonden. Naar een vierde verdacht wordt nog gezocht.



Drugscriminelen

De VRT meldde zaterdagavond al dat het mogelijk zou gaan om een poging tot ontvoering. Drugscriminelen zouden Van Quickenborne, die tevens vicepremier is, dan willen ruilen tegen een gevangenzittende collega, aldus de zender. Volgens de VRT houdt de politie er rekening mee dat de opdrachtgevers "drugsbaronnen in het buitenland" zijn.

Van Quickenborne zelf legt ook de link met de criminaliteit. "Laat mij duidelijk zijn: de mensen die hierachter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen. Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden. De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger."

