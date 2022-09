Iraanse president: Europese landen roepen op tot rellen in Iran

De Iraanse president Ebrahim Raisi zegt dat er "beslissend" zal worden opgetreden tegen de golf van onrust die het land al dagen in zijn greep houdt.

Hij wil dat er keihard wordt ingegrepen bij protesten, die hij betitelt als rellen door tegenstanders van de veiligheid en vrede in het land.

De protesten en het keiharde optreden van de veiligheidsdiensten hebben volgens officiële cijfers aan ten minste 41 mensen het leven gekost. Mensenrechtenorganisaties zeggen evenwel dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. De politie schiet onder meer met scherp op betogers.

Honderden mensen zijn gearresteerd sinds de demonstraties begonnen op 16 september, de dag dat Mahsa Amini overleed. Deze 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw stierf nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Ze zou zich niet goed hebben bedekt en zou daarmee de kledingvoorschriften van het land hebben overtreden.



Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zondag bekend dat het de ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen heeft ontboden. De Britse ambassadeur kreeg te horen dat Iran protesteert tegen de "uitnodiging om te rellen" die Farsi-talige omroepen vanuit Londen versturen.

De vertegenwoordiger van Oslo moest na uitspraken van de Noorse parlementsvoorzitter uitleg geven over wat Teheran "inmenging in en niet-opbouwend commentaar over binnenlandse aangelegenheden" noemt.

