Duitsland verzekert zich van gas uit Abu Dhabi

Abu Dhabi National Oil gaat Duitsland binnenkort voorzien van vloeibaar gemaakt aardgas, ook wel bekend als lng.

Dat is het resultaat van een deal die is gesloten met het Duitse energieconcern RWE. Daarmee heeft de reis van bondskanselier Olaf Scholz naar het Midden-Oosten zondag een concreet succes opgeleverd.

Scholz reisde dit weekend met een groep topbestuurders uit het bedrijfsleven naar de Golfregio om deals te kunnen sluiten voor de levering van lng aan Duitsland. Dat gas zou als alternatief kunnen dienen voor Russisch gas, nu Rusland gasleveringen heeft stopgezet.

"We moeten ervoor zorgen dat de productie van lng in de wereld zodanig wordt bevorderd dat aan de grote vraag kan worden voldaan, zonder dat we een beroep moeten doen op de productiecapaciteit in Rusland", zei Scholz tegen journalisten voordat de overeenkomst werd aangekondigd.



Het is de bedoeling dat de Arabieren voor het einde van het jaar de eerste lading gas naar Duitsland sturen. Dan gaat het nog wel om een betrekkelijk kleine hoeveelheid. Volgend jaar zouden er meer ladingen deze kant op komen.

Scholz reisde na zijn ontmoetingen in Abu Dhabi door naar Qatar. Zaterdag sprak hij in Jeddah al met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Tijdens dat gesprek heeft de bondskanselier naar eigen zeggen ook de moord op journalist Jamal Khashoggi aan de orde gesteld. Bin Salman is de man die door Amerikaanse inlichtingen verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op Khashoggi, die plaatsvond in het Saoedische consulaat in Istanbul in 2018.

