Rechter: kakkerlak op vlag Israël 'beledigt Joden'

Het is beledigend voor Joden als iemand een vlag van Israël draagt waarop de blauwe davidsster is vervangen door een kakkerlak.

Het valt volgens de rechtbank in Amsterdam niet onder de vrijheid van meningsuiting, heeft het gerechtshof vrijdag bepaald.

De bekende anti-Zionismedemonstrant Robert-Willem van N. (66) krijgt een voorwaardelijke boete van 350 euro wegens het vertonen van de vlag tijdens een anti-Israël demonstratie op de Dam in 2018.

De rechtbank in Amsterdam sprak Van N. vorig jaar nog vrij. Volgens de rechters toen was de vlag gericht tegen de staat Israël en niet tegen Joden. Maar het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep en kreeg gelijk van het gerechtshof.



Het hof vindt de vlag wel degelijk "beledigend voor Joden". In de Tweede Wereldoorlog zijn namelijk veel Joden "in Duitse concentratiekampen omgebracht, als waren zij ongedierte", aldus het hof.

Van N. kon ook zonder de vlag kritiek uiten op het beleid van de staat Israël, was het oordeel.

