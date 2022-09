Mensenrechtenactiviste Aïcha Ech-Chenna (81) overleden

Mensenrechtenactiviste Aïcha Ech-Chenna is overleden. Ze stierf na een kort ziekbed.

Ech-Chenna heeft zich jarenlang ingezet voor alleenstaande moeders, kinderen, slachtoffers van seksueel misbruik en anticonceptie.

De prominente activiste begon haar carrière als verpleegkundige en werkte later in verschillende functies in de zorg en het onderwijs. In 1960 probeerde Chenna de noodzaak van gezinsplanning op de publieke agenda te krijgen, voornamelijk door debatten over dit onderwerp te organiseren.

In 1985 richtte Ech-Chenna de Association Solidarité Féminine (ASF) op, een non-profitorganisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen, alleenstaande moeders en slachtoffers van seksueel misbruik. Veel alleenstaande moeders vallen tussen wal en schip omdat mannen weigeren het buitenechtelijk kind te erkennen.



Mede door het werk van Ech-Chenna zijn de autoriteiten in Marokko voorlichtingscampagnes gestart om vrouwen aan te moedigen hun kinderen gedocumenteerd te krijgen. In Marokko kunnen kinderen zonder papieren niet profiteren van basisrechten zoals onderwijs.

Huwelijken zonder papieren, niet-aangegeven geboorten of nalatigheid van de ouders zijn de belangrijkste redenen voor het grote aantal niet-aangegeven kinderen. De teller voor het aantal niet-aangegeven kinderen stond eind 2018 op 92.000 in Marokko.



Ech-Chena's werk is niet onopgemerkt gebleven. Ze ontving de Opusprijs (Humanitaire Award) in de Verenigde Staten (2009), de titel van Ridder van het Legioen van Eer in Frankrijk (2013) en een Wereldbankprijs (2015). De baanbrekende vereniging heeft een multidisciplinair team van 35 mensen met vestigingen in Marrakech, Fez en Tanger.

In 2016 werd ze geëerd door het Europees parlement. Ze werd uitgenodigd om deel te nemen aan een conferentie die bedoeld was om gendergelijkheid in de Maghreb te stimuleren.



Ook leverde haar werk haar veel kritiek uit conservatieve hoek. Volgens critici zou Ech-Chenna aanzetten tot losbandigheid en prostitutie.

Vandaag de dag wordt Marokko, met een gemiddelde van 2,4 kinderen per vrouw, gezien als één van de referentielanden op het gebied van anticonceptie in Afrika. Mede dankzij het werk van Ech-Chenna.

