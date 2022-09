Ruim 1200 arrestaties bij protesten na dood Iraanse Mahsa Amini

Meer dan 1200 mensen zijn de afgelopen tijd in Iran opgepakt bij protesten na de dood van Mahsa Amini.

De 22-jarige vrouw stierf eerder deze maand nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de kledingvoorschriften.

Sinds de aankondiging van Amini's dood op 16 september is het onrustig in Iran, met als gevolg zeker 41 doden. Drie dagen eerder werd ze in de hoofdstad Teheran door de religieuze politiek opgepakt omdat omdat haar hijab "ongepast" was. Iraanse autoriteiten zeggen dat de Koerdische vrouw aan hartproblemen is overleden, volgens betogers is ze mishandeld.

In heel het land worden demonstraties gehouden, vooral 's nachts. Er zijn vrouwen die hun haar afknippen en hun hoofddoeken verbranden. Naast betogers zijn ook journalisten en advocaten opgepakt. Ook in de nacht zondag op maandag vonden protesten plaats, onder meer in Teheran. In de hoofdstad riepen betogers om de val van ayatollah Ali Khamenei.



Straatpatrouilles

Volgens Iran wordt de onrust aangewakkerd door Europa en de Verenigde Staten (VS). "Washington probeert altijd de stabiliteit en veiligheid van Iran te verzwakken, hoewel dit ze niet is gelukt", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Iraanse staatsmedia beschuldigen Iraans-Koerdische dissidenten van betrokkenheid bij de onrust.

De religieuze politie treedt de afgelopen maanden strenger op. Er zijn meer straatpatrouilles, waarbij vrouwen met een "losse hijab" volgens het VN-Mensenrechtenbureau te maken krijgen met verbale en fysieke intimidatie en ook worden aangehouden.

